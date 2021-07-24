В Верхней Максаковке обновляют девять контейнерных площадок

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В сыктывкарском поселке Верхняя Максаковка обновляют девять контейнерных площадок. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Эту инициативу реализуют в рамках программы «Народный Бюджет». Ранее в Верхней Максаковке демонтировали старые площадки, а сейчас полным ходом идет обустройство новых. В частности, уже установили основания из щебня, уложен слой из геотекстиля, а также идет отсыпка песчаного основания площадок по улицам Максаковская, Лесосплавная, Снежная, Ключевая, Лесная, Общественная и Большая. Планируется, что работы завершат к середине августа.

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