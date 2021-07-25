Родственникам умерших до выхода на пенсию жителей Коми выплатили 17 миллионов

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Пенсионный фонд выплатил 17 миллионов рублей родственникам умерших до выхода на пенсию жителей Коми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В первой половине 2021 года 323 правопреемника получили пенсионные накопления умерших родственников. В общей сложности им заплатили 17 миллионов рублей. Максимальный размер выплаты составил 533 тысячи рублей.

Пенсионные накопления выплачиваются правопреемникам в случае, если человек умер до назначения ему накопительной пенсии либо до получения единовременной выплаты из средств пенсионных накоплений. Исключение составляют случаи, когда накопления сформированы в рамках программы государственного софинансирования пенсий. Такие средства выплачиваются независимо от факта назначения пенсии. Пенсионные накопления имеют граждане 1967 года рождения и моложе, а также участники Программы государственного софинансирования пенсионных накоплений.

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