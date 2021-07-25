В Коми заметили редкого воробья-альбиноса

Фото: Подслушано Сосногорск/vk.com

В Сосногорске заметили уникальную птицу - воробья-альбиноса. Об этом в социальных сетях сообщила местная жительница.

Сначала женщина предположила, что увидела канарейку или какая-то другую птицу. Та оставалась на месте, и горожанке удалось ее рассмотреть. У птицы были красные глаза. Жительница Сосногорска поняла, что это воробей-альбинос. По ее словам, сначала он был вялым и держался отдельно от стаи. Однако вскоре воробей освоился, взбодрился и перестал подпускать людей. Его наблюдают в течение четырех дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На один из районов Коми обрушилось редкое и опасное природное явление (подробнее)