В Коми оштрафовали бизнесмена, незаконно нанявшего гражданина Таджикистана

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В Усть-Вымском районе привлекли к административной ответственности индивидуального предпринимателя, который незаконно взял на работу гражданина Таджикистана. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

Бизнесмен владеет магазином в Усть-Вымском районе. В начале апреля он допустил к работе продавцом-кассиром гражданина Таджикистана. Однако, согласно патенту, иностранец имел право работать только подсобным рабочим. Было заведено административное дело. Суд оштрафовал коммерсанта на 130 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.

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