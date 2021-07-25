Фото: pexels.com
За первое полугодие 2021 года в Коми изъяли 430 килограмм опасных фруктов и овощей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.
Сотрудники ведомства обследовано 244 объектов по производству пищевых продуктов, предприятий общественного питания и торговли. Уточняется, что 178 из них – торговые. С продажи сняли 49 партий плодоовощной продукции объёмом 430 килограмм. Причиной послужило отсутствие необходимой маркировки на таре, подтверждающей качество и безопасность продукции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На прилавках Коми обнаружили опасные продукты (подробнее)