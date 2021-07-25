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За первое полугодие 2021 года в Коми изъяли 430 килограмм опасных фруктов и овощей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

Сотрудники ведомства обследовано 244 объектов по производству пищевых продуктов, предприятий общественного питания и торговли. Уточняется, что 178 из них – торговые. С продажи сняли 49 партий плодоовощной продукции объёмом 430 килограмм. Причиной послужило отсутствие необходимой маркировки на таре, подтверждающей качество и безопасность продукции.

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