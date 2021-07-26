Жители Коми смогут полететь отдыхать еще в три страны

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С начала августа Россия возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией. Такое решение принял федеральный оперативный штаб. Уточняется, что самолеты начнут летать за границу с 9 августа.

Также в августе станет больше перелетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. В дальнейшем число рейсов может только увеличиваться: это будет связано с эпидемиологической ситуацией в Египте.

Сообщается, что для этих целей российская делегация вылетит в африканскую страну для оценки обстановки с распространением СOVID-19.

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