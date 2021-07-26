В Сыктывкаре оформили пилотный остановочный комплекс к 100-летию Коми

Красиво, не правда ли? Фото: мэрия Сыктывкара.

В Сыктывкаре наводят красоту к 100-летию региона. На днях, например, оформили остановочный комплекс в рамках проекта «ОстаноVка: культурный код столицы», сообщает мэрия столицы Коми. Проект пилотный, посмотрим-поглядим.

Уникальность проекта заключается в создании современных остановок с актуальной информацией о культурном наследии Республики Коми и Сыктывкара. Первый остановочный комплекс оформили в районе торгового центра «Детский мир» по улице Коммунистической.

Проект ОстаноVка: культурный код столицы» позволит познакомить с нематериальным культурным наследием региона не только жителей, но и гостей столицы, улучшить архитектурный облик и повысить уровень благоустройства города.

Городское управление культуры принимает участие в конкурсе грантов Президента России на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. В случае победы проекта «ОстаноVка: культурный код столицы» будет оформлено 100 остановок к 100-летнему юбилею Коми.

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