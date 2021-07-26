В Сыктывкаре горел дом: спасли троих человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В воскресенье, 25 июля, в Сыктывдинском районе горел многоквартирный дом, там спасли троих человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 19:48.В местечке Верхний Чов загорелся дом. Через семь минут на место прибыли пожарные. Они спасли трех человек, еще 20 человек эвакуировались самостоятельно. В 20:25 пожар удалось потушить. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Площадь возгорания составила три квадратных метра. На месте происшествия работали 12 человек и три единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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