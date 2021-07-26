В Коми 43-летний мужчина, ища девушку на ночь, стал жертвой мошенников

Воркутинец искал девушку на ночь и остался без денег Фото: Архив "КП"

В Воркуте 43-летний мужчина стал жертвой мошенников. Местный житель искал девушку на ночь и потерял заработанные деньги.

В полицейском участке мужчина рассказал, что решил приятно скоротать вечер и нашел в сети сайт, где различные дамы предлагают интимные услуги за деньги. Позвонив по указанному телефону, мужчина вступил в диалог с работником сайта. Воркутинцу предложили просмотреть фото девушек и выбрать себе даму на вечер. Когда выбор был сделан, то ему сказали внести на счет предоплату за услуги, которые он вскоре получит.

Клиент согласился и перевел 2,5 тысячи рублей. Затем воркутинца попросили перевести еще 12 тысяч рублей за страховку, как гарантию безопасности девушки. Мужчина перевел и сумму страховки, но когда у него вновь попросили перечислить еще некую сумму, то мужчина понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.

По данному факту начато разбирательство, возбуждено уголовное дело.

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