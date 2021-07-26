В Сыктывкаре 111 человек заразились COVID-19 за сутки

Сыктывкар и Ухта остаются основными очагами коронавируса
Фото: Архив "КП"
В Сыктывкаре за минувшие 24 часа еще 111 человек заразились коронавирусом. Такие цифры сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Отмечается, что столица Коми удерживает лидерство в рейтинге городов и районов с наибольшим ростом инфицированных. На второй строчке располагается Ухта. Там положительный результат ПЦР-теста пришел 50 горожанам.
Всего под медицинским наблюдением находится 4 741 человек. За все время пандемии диагноз COVID-19 был поставлен 53 785 жителям Коми.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сыктывкаре COVID-19 заразились 20 воспитанников детсадов (подробности)