В Сыктывкаре 111 человек заразились COVID-19 за сутки

Сыктывкар и Ухта остаются основными очагами коронавируса Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре за минувшие 24 часа еще 111 человек заразились коронавирусом. Такие цифры сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Отмечается, что столица Коми удерживает лидерство в рейтинге городов и районов с наибольшим ростом инфицированных. На второй строчке располагается Ухта. Там положительный результат ПЦР-теста пришел 50 горожанам.

Всего под медицинским наблюдением находится 4 741 человек. За все время пандемии диагноз COVID-19 был поставлен 53 785 жителям Коми.

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