Житель Коми лишился 30 тысяч рублей при покупке авиабилетов

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Житель Усинска 1976 года рождения лишился почти 30 тысяч рублей, пытаясь купить авиабилеты в Чебоксары. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Мужчина решил купить билеты в интернете. Он нашел сайт, забронировал билет и заплатил как минимум не менее 30 тысяч рублей. Однако электронный билет мужчине не прислали. Житель Усинска попытался связаться с представителями компании, однако у него ничего не получилось. Мужчина понял, что стал жертвой мошенничества, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители выяснили, что деньги перевели на неустановленный счет одного из российских банков.

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