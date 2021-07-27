В Коми пьяный мужчина напал на 16-летнего подростка с ножом

В Воркуте заключен под стражу местный житель за нападение на подростка Фото: Архив "КП"

В Воркуте 16-летний подросток оказался на больничной койке с тяжелым ранением. Истекающего кровью мальчика госпитализировали в медучреждение 22 июля с обильным кровотечением из-за колото-резанной раны. Подробности инцидента рассказали в СК по республике.

Оказалось, что подросток стал жертвой нападения 44-летнего мужчины. Пьяный воркутинец в квартире по Дорожной улице вонзил нож в юношу из-за «личных неприязненных отношений», уточнили в ведомстве.

- Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. В отношении него по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в Следкоме.

Отмечается, что подросток сейчас находится в городской больнице, где за ним наблюдают врачи. Состояние пострадавшего оценивается как среднее, медикам удалось стабилизировать ребенка.

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