Мошенники украли у семьи из Коми 249 тысяч рублей

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Мошенники украли у воркутинской семьи 249 тысяч рублей, по факту случившегося проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, воркутинке 1974 года рождения звонили неизвестные. Собеседники представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Они сообщали, что некие злоумышленники пытаются оформить кредиты на имя воркутинки. Для предотвращения незаконных действий ей посоветовали самой сделать займ.

Жительница Заполярья оформила кредит, а затем сообщила данные своей карты «работникам банка». После этого со счета женщины исчезло 249 тысяч рублей. В полицию обратился муж воркутинки. По факту случившегося проводится проверка.

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