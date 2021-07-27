Семья из Коми получила штраф за оскорбление и нападение на полицейского

Жительнице Воркуты, ее мужу и сыну за применение насилия в отношении представителя власти назначен судебный штраф Фото: Архив "КП"

В Воркуте 42-летняя женщина, ее сын и супруг напали на полицейского и обругали его матом. Причиной конфликта стало неадекватное поведение семьи, на которое пожаловались соседи. О подробностях инцидента рассказали в пресс-службе Следкома по республике.

Судом установлено, что в январе этого года участковый сделал замечание семье из-за их хулиганского поведения: мужчины и женщина громко разговаривали в подъезде, приправляя все свои эмоции отборным матом. После замечания обвиняемые все-таки вышли на улицу, но нарушать общественный порядок не перестали. Более того, в присутствии других лиц женщина оскорбила полицейского. Участковый принял решение доставить нарушителей в дежурную часть, однако встретил сильное сопротивление.

- С целью воспрепятствования законной деятельности правоохранителя злоумышленники, пытаясь покинуть место происшествия, толкнули его и нанесли несколько ударов, - пояснили в СК по Коми.

Свою вину фигуранты дела в суде полностью признали и раскаялись. Они были освобождены от уголовного преследования и получили лишь административный штраф: мать семейства должна заплатить 50 рублей, а ее муж и сын по 30 тысяч рублей.

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