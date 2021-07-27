Пропавшего в Коми 40-летнего рыбака нашли спящим на берегу реки

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В Коми завершены поиски пропавшего 40-летнего мужчины. Он уехал на своем автомобиле на рыбалку на реку Лемва и не вернулся.

Как сообщает издание «Комиинформ», мужчина заплутал и не смог найти обратную дорогу. Мобильная связь на Полярном Урале не ловила, однако каким-то чудом рыбаку удалось дозвониться до пожарной службы и оставить свои примерные координаты.

В тот же момент интинские спасатели выехали на поиски мужчины. Дорога по горной местности составляла 100 км, а поисковые работы длились три дня.

Наконец, мужчина был найден. Он лежал на берегу реки Грубею и спал у костра. Сейчас пропавший рыбак эвакуирован в Инту, а его состояние оценивается как удовлетворительное.

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