Пропавшая в Сыктывкаре бизнес-леди Наталья Порошкина могла уйти в лес

Фото: из личного архива Натальи Порошкиной

В Сыктывкаре второй день идут поиски пропавшей бизнес-леди Натальи Порошкиной. Женщина ушла из дома накануне, 27 июля, и с тех пор она перестала выходить на связь.

Как стало известно «Комсомолке», причиной ухода известной столичной предпринимательницы стал конфликт с мужем. Супруги повздорили и Наталья, быстро собравшись, ушла из дома. На звонки и смс женщина не отвечает. После долгих часов ожидания мужчина решил обратиться за помощью к волонтера и полиции.

На данном этапе поисковые работы уже дали свои результаты: Наталья попала на камеры видеонаблюдения, где четко видно, во что была одета женщина и в каком направлении она ушла. Сейчас добровольцы и сотрудники правоохранительных орган, а также спасатели прочесывают лесной массив в микрорайоне Кочпон-Чит.

Приметы Натальи: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы белые длинные, глаза голубые.

Была одета: в бордовую куртку, черную кофта, черные лосины, черные кроссовки, на голове - черная кепка.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите об этом по телефону горячей линии отряда 8(800)700-54-52 или 02.

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