В Сыктывкаре горожане возмутились игрой девочек, кидавших друг другу собаку

Фото: скриншот видео

В Сыктывкаре две маленькие девочки стали причиной широкого обсуждения общественности. Дело в том, что школьницы выбрали себе вместо традиционного мяча щенка, чтобы кидать его друг другу. Поведение детей вызвало шквал недовольства и критики.

- Изверги малолетние! И ведь как всегда, никто ничего не видит и не слышит, - возмущается Нина Х.

Игра девочек попала на видео. На кадрах запечатено, как девочки на небольшом расстоянии друг от друга бросают животное в руки друг друга. В это время щенок гавкает и пытается вырваться. Рядом с играющими детьми стоят взрослые, которые никак не реагируют на странные забавы юных горожанок.

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