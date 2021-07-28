На финансовую поддержку многодетных семей Коми получит более 60 млн рублей

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Коми получит почти 63 млн рублей на поддержку многодетных семей. Средства будут выделены из федерального бюджета. Об этом стало известно из постановления премьер-министра страны Михаила Мишустина.

Предполагается, что деньги пойдут на ежемесячные выплаты за рождение третьего или последующего ребенка. Размер данного пособия в среднем составляет более 11 тысяч рублей.

Всего на федеральную помощь смогут рассчитывать 17 регионов. На эти цели из российского бюджета будет выделено 1,44 млрд рублей.

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