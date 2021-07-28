В Коми до конца июля установится жаркая погода

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В Коми прогнозируется 28-градусная жара. Об этом сообщили в региональном метеоцентре. По прогнозам местных синоптиков, уже в четверг, 29 июля, в республику начнет возвращаться теплая погода.

Сейчас в Коми преобладает влияние арктического воздуха. Так, столбик термометра не поднимается выше +20 градусов на юге и +14 градусов на севере и центре региона. Ночью же возможны заморозки: температура воздуха опустится до +2 градусов.

Синоптики обещают, что после 29 июля ночи станут куда теплее, а летнее знойное солнце еще успеет порадовать жителей республики.

- Заметно теплее станут ночи, днем воздух прогреется до +25... +28 градусов в Заполярье до +20 градусов, - сообщили метеорологи ЦГМС Коми.

Однако жителей республики предупреждают: теплая погода будет сопровождаться грозовыми дождями и сильными порывами ветра.

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