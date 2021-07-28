Путешественник из Уфы пешком дошел до горы Манарага в Коми

Фото: из личного архива Олега Чегодаева

Почти 90 дней назад уфимец Олег Чегодаев начал свой пеший марафон по горам Урала. Уже к этому моменту он прошел более 2,5 тысяч километров. Спустя два с половиной месяца мужчина дошел до Приполярного Урала. О своих достижениях, мыслях и самочувствии Олег делится в своем блоге в Facebook.

Первым же делом путешественник, оказавшись в горах Полярного Урала, посетил баню, где собирался снять всю усталость. Он признается, что река Щугор встретила его добродушно и подарила приятные воспоминания.

Олег Чегодаев поделился с подписчиками и своими впечатлениями от гор. По его словам, он часто слышал мнение, что Полярный Урал - самая красивая часть гор. Путешественник, несомненно, согласен с этим, однако отмечает, что «все Уралы прекрасны».

Через несколько дней после своей остановки в Нейроке, что в Ханты-Мансийском автономном округе, турист направился к горе Манарага, находящейся в Коми. Возвышенность встретила мужчину холодом и настоящей зимой. Позже Олег обещал поделиться фотографиями горы, которые он обязательно сделает на память.

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