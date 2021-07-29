В Сыктывкаре возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» после пропажи Натальи Порошкиной

Фото: из личного архива предпринимательницы

В Сыктывкаре следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» в рамках поисков 52-летней Натальи Порошкиной. Женщина бесследно исчезла еще 27 июля, уйдя на пробежку вместе с собакой. Через какое-то время домашнее животное вернулось обратно, а его хозяйка пропала.

Сейчас в городе ведутся интенсивные поисковые работы. Кинологи и спасатели ушли за десятки километров от последнего места, где была замечена известна бизнес-леди.

Добавим, что уголовное дело возбуждается по данной статье традиционно для того, чтобы у правоохранительных органов было больше полномочий при поиске человека. На данный момент, главной версией пропажи женщины является то, что ей стало плохо во время пробежки.

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