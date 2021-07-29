На сыктывкарских заправках изменились цены на бензин

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На автозаправочных станциях Сыктывкара изменились цены на топливо. В зависимости от АЗС они как повысились, так и снизились.

Так, топливо подешевело на АЗС «Лукойл». В июне литр АИ-95 стоил 47,86 рубля, а за месяц подешевел на 15 копеек и сейчас стоит 47,71 рубля. За месяц на 25 копеек подешевел АИ-92. В июне литр стоил 45,40 рубля, а сейчас – 45,15.

У конкурентов же ситуация иная. Так, на АЗС «Компании 2000» дизтопливо подорожало на 20 копеек и сейчас стоит 49,90 рубля за литр. АИ-95 подорожал на 90 копеек и сейчас литр можно купить за 48,10 рубля. Что же касается АИ-92, то он подорожал на 55 копеек. Как передает «Комиинформ», литр стоит 45,50 рубля.

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