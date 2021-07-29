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Происшествия29 июля 2021 14:52

Жителя Коми задержали за мошенничество с микрозаймом

Источник:kp.ru
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Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В Воркуте задержали местного жителя 1997 года рождения, подозреваемого в мошенничестве с микрозаймом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился менеджер одного из банков. Он сообщил, что клиент предоставил ложные сведения о месте работы. Молодой человек получил кредит на сумму более 13 тысяч рублей и свои обязательства не исполнял. Полицейские нашли клиента и задержали. Воркутинец признал свою вину. Он рассказал, что потратил деньги на еду. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования.

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