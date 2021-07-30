В Сыктывкаре Renault врезался в забор: пострадали два человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 29 июля, в Сыктывкаре Renault Logan врезался в забор, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, авария произошла около трех часов ночи. Водитель 1996 года рождения ехал за рулем Renault Logan по улице Тентюковской. Напротив дома №44 молодой человек не справился с управлением и врезался в забор.

В результате ДТП пострадал сам водитель и его пассажир 1996 года рождения. Первый получил вывих плечевого сустава, а второй – черепно-мозговую травму, сотрясение и ссадины. Оба попали в больницу.

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