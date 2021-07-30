В Коми на станции переливания крови обнаружен очаг коронавируса

В Печоре с руководителя медицинского учреждения взыскан штраф за санитарно-эпидемиологические нарушения Фото: Архив "КП"

В Печоре в станции переливания крови нашли нарушение антиковидных норм. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Коми.

Уточняется, что медучреждение пренебрегала предписанными правилами по борьбе с распространением коронавируса. Так, руководство станции не обратило внимание на заболевшего сотрудника, из-за чего в организации был обнаружен очаг COVID-19.

- В частности, что в вестибюле регистратуры не обеззараживался воздух, некачественно проводилось медицинское наблюдение за персоналом, сотрудники с симптоматикой ОРВИ несвоевременно отстранялись от работы, - рассказали в пресс-службе ведомства.

На данный момент вспышку коронавируса удалось предотвратить. На руководство станции был наложен штраф в размере 25 тысяч рублей, который в тот же день был оплачен полностью.