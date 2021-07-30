Севших погреться на постамент Вечного огня в Сыктывкаре молодых людей заставили извиниться

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В Сыктывкаре молодые люди, попавшие в эпицентр скандала из-за того, что они сели на постамент Вечного огня погреться, принесли свои извинения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Уточняется, что юные сыктывкарцы извинились перед всеми, кого они могли обидеть своим поведением. К слову, таких оказалось немало: городская общественность возмутилась тем, что молодые люди нашли не самое удачное место, чтобы согреться и попить кофе. Многие комментаторы, в большинстве своем взрослое население, в социальных сетях не стеснялись в высказываниях и предлагали высечь сыктывкарцев на площади.

- Моральные уроды. Высечь бы их, знали бы, как ветеранов уважать, - пишет Михаил.

В Сети также активно начал распространяться флешмоб, где активисты просили извиниться двоих парней и девушку за неподобающее поведение.

Однако на сторону защиты встали так же и другие горожане, отметив, что молодые люди закон не нарушали, а данный инфоповод высосан из пальца.

- Почему так возбудились все? Это не алкаши, не наркоманы, да, можно было бы сесть на скамейку, но зачем оскорблять их? Из мухи слона делаете, - негодует Светлана.

Добавим, что Следком все еще проводит проверку по данному факту, однако в полиции заявили, что формально молодые люди закон не нарушили.

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