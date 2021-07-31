В Сыктывкаре запустили приложение «Умный транспорт»

Фото: архив КП

В Сыктывкаре запустили новое мобильное приложение «Умный транспорт», предназначенное для отслеживания движения автобусов. Об этом сообщает ООО «Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1».

Первое в Коми приложение для отслеживания движения автобусов было представлено в марте 2018 года. Сервис Passengr работал в течение трех лет. Однако в последнее время стартап перестал обновлять приложение и устранять технические проблемы. Поэтому альтернативой стал «Умный транспорт». Сервис в режиме онлайн показывает, где сейчас находится нужный автобус и прогнозирует его прибытие на остановку. Приложение доступно как для Android, так и для iOS.

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