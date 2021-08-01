В Коми пьяный 17-летний подросток съехал в кювет на Renault

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 31 июля, в Усть-Цильме съехал в кювет Renault Logan, за рулем которого был 17-летний водитель. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 3.50. Молодой человек без прав ехал по улице Набережной в сторону переулка Речного. Напротив дома №114 водитель не справился с управлением. Из-за этого иномарка съехала с дороги в кювет.

В результате ДТП пострадала пассажирка Renault 1995 года рождения. Она получила ушиб левого плеча. Кроме того, врачи подозревают перелом. За нарушение ПДД водителя привлекали к ответственности один раз.

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