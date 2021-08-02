В Сыктывкаре пьяный водитель BMW протаранил столб

Фото: Александра Савинова

В воскресенье, 1 августа, в Сыктывкаре BMW 530 D врезался в столб. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

По их словам, водитель был неадекватен. Он даже оскорбил девушку, которая сфотографировала место происшествия. В ГИБДД отметили, что авария произошла в 20.30. Молодой человек 1997 ехал по улице Карла Маркса. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в столб. В дорожной полиции отметили, что водитель был пьян.

В результате пострадала 25-летняя пассажирка. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рваную рану на лице. Водителя привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД 119 раз, в этом году – 62. За рулем он с 2015 года.

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