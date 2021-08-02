В Коми росгвардейцы задерживали людей за кражи и мелкое хулиганство

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Коми

Сотрудники управления Росгвардии по Коми задерживали людей за кражи и мелкое хулиганство. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За неделю росгвардейцы более 90 раз выезжали по сигналу «тревога». В четырех случаях они пресечены попытки хищения имущества различных организаций. За совершение административных правонарушений силовики задержали 27 человек.

В гипермаркете двое мужчин 1970 и 1968 годов рождения попытались пронести через кассу алкоголь, не заплатив за него. Их доставили в полицию. В одном из кафе молодой человек громко разговаривал, матерился и нарушал общественный порядок. На замечания посетителей и администратора общепита он не реагировал. Мужчину 1990 года рождения доставили в полицию.

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