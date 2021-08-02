В Коми начались выплаты 10 тысяч рублей на школьников

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В понедельник, 2 августа, в Коми начались выплаты 10 тысяч рублей на детей школьного возраста. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского отдела Пенсионного фонда. На сегодня родители республики подали заявления на 108 791 ребёнка.

Эта выплата положена на детей, которым шесть лет исполняется не позднее 1 сентября, а также детям, которым 2 июля еще не было 18 лет. Кроме того, право на получение выплаты имеют семьи с детьми с инвалидностью и детьми с ограничениями по здоровью в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение по общеобразовательной программе.

Заявление на выплату будут приниматься до 1 ноября. Обратиться за этой мерой поддержки можно через портал госуслуг и клиентскую службу Пенсионного фонда. По предварительным данным, в Коми выплата положена более чем на 124 тысячи детей школьного возраста.

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