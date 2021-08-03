Выпавшая в Сыктывкаре из окна 5-летняя девочка находится в тяжелом состоянии в реанимации

В Сыктывкаре 5-летняя девочка выпала из окна Фото: Архив "КП"

Стало известно состояние 5-летней девочки из Сыктывкара, выпавшей из окна дома с 15-метровой высоты. Ребенок сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии, уточнили в пресс-службе МВД по Коми. Сейчас за ее жизнь борются врачи: у пострадавшей тяжелые травмы и переломы.

Напомним, несчастный случай произошел накануне в столице Коми. Девочка вместе с братом-подростком гуляла во дворе, пока их родители уехали по делам. В какой-то момент ребенок пошел домой, а через несколько минут за ней отправился и мальчик. Однако, зайдя в квартиру, брат не обнаружил младшую сестру дома, но заметил, что балконная дверь была настежь открыта, Взглянув вниз, подросток понял, что его сестра лежит на асфальте.

По данному факту сейчас проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов намерены дать правовую оценку родителям девочки.

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