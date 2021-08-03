Запаса вакцины от коронавируса в Коми хватит на восемь дней

Коми ожидает поставку еще 10 тысяч доз вакцины от коронавируса Фото: Архив "КП"

В Коми сегодняшнего запаса вакцины хватит на восемь дней. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба.

По его словам, по состоянию на 2 августа, в регионе осталось почти 30 тысяч доз вакцины. Треть из них - это новая, четвертая российская вакцина, «Спутник Лайт». Однако переживать не стоит, заявил руководитель республики: в Коми поступит новая партия препарата, которая обеспечит жителей региона еще на семь дней.

– Мы ждем в течение этой недели снова 10 тысяч доз вакцины, чтобы опять иметь запас на будущую неделю, – отметил глава Коми.

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