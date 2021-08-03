Житель Коми обматерил одного полицейского и ударил другого

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Ухте 30-летнего местного жителя обвиняют в оскорблении представителя власти и применении в отношении него насилия. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в июне. По вызову в дом на улице 40 лет ГВФ прибыли полицейские. Пьяный фигурант оскорбил одного из правоохранителей в грубой нецензурной форме. После этого злоумышленник ударил кулаком в лицо другому полицейскому.

Обвиняемого заключили под стражу. Ранее он был судим. Злоумышленник признал свою вину. Уголовное дело направили в суд.

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