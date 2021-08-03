В Сыктывкаре следком проводит проверку по факту падения из окна 5-летней девочки

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Следователи заинтересовались инцидентом, произошедшем накануне в Сыктывкаре на Тентюковской улице. Из окна пятого этажа многоквартирного дома выпала 5-летняя девочка, находившаяся в это время одна.

На данный момент за жизнь ребенка борются врачи: ее состояние оценивается как тяжелое. Девочка была сразу же госпитализирована в реанимационное отделение городской больницы с серьезными травмами и переломами.

Как уточняет СК по Коми, 5-летний ребенок была в квартире одна, пока ее родители отлучились по делам, а ее старший брат ушел гулять. Ранее в пресс-службе МВД сообщалось, что девочка и мальчик вместе гуляли на улице, но в какой-то момент пострадавшая решила пойти домой и в это время произошел несчастный случай.

- В рамках проверки следователи намерены выяснить причины и обстоятельства произошедшего и дать им правовую оценку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - заявили в пресс-службе Следкома.

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