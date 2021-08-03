В Коми вандалы пробили голову фигурке мальчика в скульптурной композиции

Фото: Управление ЖКХ Усинска

В Усинске вандалы испортили памятник, установленный на аллее семьи. Об этом сообщает городское управление ЖКХ, опубликовав фото с итогом хулиганских действий.

На кадрах запечатлен гипсовый мальчик с разбитой головой. Работники коммунальной службы заботливо наложили на поврежденную поверхность марлевую повязку. В скором времени памятник намерены привести в порядок.

- Это вопиющий случай вандализма, жертвой которого стала фигурка мальчика в объятиях бабушки - групповой скульптурной композиции на аллее семьи. И пусть мальчик гипсовый, но факт имеет место. В настоящее время Управление ЖКХ привлекло к восстановительным работам сотрудников музейно-выставочного центра «Вöртас», которые помогут отреставрировать скульптуру, - сообщили в пресс-службе управления.

Также выяснилось, что горожане регулярно портят клумбы парка: выкапывают цветы и ходят по газонам. По словам коммунальщиков, высаженные растения - это нетипичные цветы для климатической зоны Коми, поэтому за ними работники комслужбы особенно ухаживают и оберегают.

Жителей Усинска попросили проявить уважение к работе коммунальщиков, а также сообщать об актах вандализма, если свидетелями таковых они стали.