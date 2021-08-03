В Коми маленький мальчик выбросил велосипед с трехметровой высоты

Фото: скриншот видео

В Яреге маленький мальчик выбросил с трехметровой высоты велосипед. Видео с инцидентом появилось в социальных сетях.

На кадрах запечатлено, как школьник, взобравшись на горку, держит над головой трехколесный велосипед. В какой-то момент он со всей силы швыряет его на землю. Рядом с горкой гуляют другие дети, которые с интересом наблюдают за действиями мальчика.

Поступок ребенок вызвал шквал недовольства среди взрослых, которые возмущены тем, что мальчик подвергает опасности не только себя, взобравшись на вершину горки, но и других детей.

- Кошмар, а если бы попал в кого-то? Куда родители смотрят, - пишет Ирина.

Комментатора поддержали и другие подписчики группы, которые выразили надежду на то, что с мальчиком проведут профилактическую беседу его родители.

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