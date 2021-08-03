Житель Коми задолжал 400 тысяч рублей по алиментам и сбежал в Воронеж

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В Воронеже арестовали жителя Инты 1995 года рождения, который задолжал по алиментам 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Дочери северянина исполнился месяц, и суд обязал интинца каждый месяц перечислять ей 25% заработка или иного дохода. На сегодняшний день ребенку уже три года, а житель Коми не заплатил ни разу. Общая задолженность по алиментам превысила 400 тысяч рублей. Мужчину привлекли к административное ответственности, но это его не заставило начать платить. Более того, нарушить уехал из Инты. На него завели уголовное дело и объявили в федеральный розыск.

Через три месяца должника нашли в Воронеже. Мужчину остановили сотрудники ГИБДД. Полицейские выяснили, что интинец сел за руль, хотя его лишили прав. Приезжего арестовали на 10 суток.

– Тем временем судебные приставы Инты подготовили исполнительное производство о взыскании алиментов и уголовное дело для передачи воронежским коллегам, – говорится в сообщении.

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