Два района Коми на сутки останутся без света

Фото: архив КП.

В двух районах Коми грядёт отключение электроэнергии на целый день: в Койгородском и Ижемском.

5 августа с 08:00 до 17:00 в Койгородском районе отключат свет в 13-и населённых пунктах: с. Койгородок, п. Койдин, п. Кузьёль, п. Ком, п. Воктым, п. Вежью, п. Нючпас, с. Ужга, п. Седтыдор, с. Грива, п. Кажым, п. В.Турунъю, п. Н. Турунъю, сообщает Сысольский РЭС производственного отделения «Южные электрические сети».

5 с 09.00 до 17.00 в Ижемском районе отключат свет в шести населённых пунктах: д. Мошьюга, д. Косъель, д. Гам, с. Мохча, д. Ёль, д. Варыш, сообщает местная администрация.

Причина - производственная необходимость. На электросетях планируется заменить старые опоры на новые, что позволит обеспечить населённые пункты бесперебойной подачей электричества и сократить возможные аварийные ситуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Заполярье появится свет там, где его никогда не было (подробности)