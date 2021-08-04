В Сыктывкаре начали ремонт дворов на улице Тентюковской

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре стартовал ремонт дворов ряда домов по улице Тентюковской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Благоустройство проводится во дворах домов №180, №184 и №186. Сейчас подрядчик демонтирует старые разрушенные бордюрные камни и прежний слой проезжей части. Во дворах планируют уложить новый асфальт на тротуарах и дорогах и заменят бордюрные камни и провести другие виды работ.

Кроме того, в ближайшее время начнется ремонт двора по Октябрьскому проспекту, 53. Кроме того, запланирован ремонт дворов по улице Кирова, 28 и улице Коммунистической, 18. В 2021 году помимо 11 дворов в Сыктывкаре планируют благоустроить 12 общественных территорий.

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