Сыктывкарца оштрафовали за то, что он не сдал второй тест на COVID

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В Сыктывкаре местного жителя привлекли к административной ответственности за нарушение режима изоляции после возвращения из Турции. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.

Согласно законодательству, прибывающим до 1 мая 2021 года включительно из Турции и Танзании в Россию, нужно тест на коронавирус, а в течение пяти дней – еще один. Интервал между первым и повторным исследованием должен составлять не менее суток.

Сыктывкарец прибыл из Турции 23 апреля. 27 апреля он и ребенок сдали тест на коронавирус. При этом трехдневный срок, когда это нужно было сделать, истек 26 апреля. Результаты он разместил 24 мая. Второй тест житель Коми и вовсе не проходил. В итоге суд оштрафовал мужчину на 7500 рублей.

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