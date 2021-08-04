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Общество4 августа 2021 18:21

В Коми приставы заставили больницу расплатиться с охраной

Источник:kp.ru
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Фото: управление ФССП по Коми

Фото: управление ФССП по Коми

Судебные приставы заставили Усинскую центральную районную больницу расплатиться с охраной. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Медучреждение задолжало охранному предприятию 256 тысяч рублей. Компания обратилась в суд, так как больница не оплачивала услуги в течение четырех месяцев. Кроме того, предприятие потребовало взыскать пени и судебные расходы.

Судебный пристав-исполнитель наложила ограничение на регистрационные действия с 37 принадлежащими больнице транспортными средствами. Такое решение побудило медучреждение расплатиться с долгами. После этого больнице вернули право распоряжаться движимым имуществом.

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