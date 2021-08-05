Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия5 августа 2021 9:12

Сыктывкарка взяла в кредит 1,8 миллиона рублей и перевела мошенникам

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

В Сыктывкаре местная жительница 1971 года рождения взяла в кредит 1,782 миллиона рублей и перевела мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщине позвонили из банка и заявили, что у них якобы произошла утечка персональных данных клиентов. Собеседник начал убеждать сыктывкарку, что ей нужно срочно избавиться от всех финансовых обязательств, так как на нее оформлены кредиты. Горожанка была встревожена, что не стала советоваться с родными.

Женщина взяла кредиты в четырех банках, сняла деньги и перевела их на счета мошенников. В полицию сыктывкарка обратилась по совету одной из знакомых. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Коми взял в кредит 400 тысяч рублей и перевел мошенникам