Сыктывкарка взяла в кредит 1,8 миллиона рублей и перевела мошенникам

Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

В Сыктывкаре местная жительница 1971 года рождения взяла в кредит 1,782 миллиона рублей и перевела мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщине позвонили из банка и заявили, что у них якобы произошла утечка персональных данных клиентов. Собеседник начал убеждать сыктывкарку, что ей нужно срочно избавиться от всех финансовых обязательств, так как на нее оформлены кредиты. Горожанка была встревожена, что не стала советоваться с родными.

Женщина взяла кредиты в четырех банках, сняла деньги и перевела их на счета мошенников. В полицию сыктывкарка обратилась по совету одной из знакомых. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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