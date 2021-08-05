В Коми собака помогла найти мужчину, укравшего телефон

Овчарка Кира и кинолог Александр Есев. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Усть-Куломском районе служебная собака Кира помогла полицейским раскрыть кражу телефона из частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратилась местная жительница 1955 года рождения. Женщина сообщила, что из ее дома пропал сотовый телефон стоимостью 8 тысяч рублей. Она рассказала, что ходила в лес. Она вставила в петли входной двери навесной замок, но не закрыла его на ключ.

На место прибыли полицейские. В составе группы был и полицейский-кинолог со служебной собакой Александр Есев. Немецкая овчарка по кличке Кира привела полицейского к дому. Выяснилось, что там живет подозреваемый 1981 год рождения. Мужчина признался в краже. Возбуждено уголовное дело о краже. Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Телефон вернули владелице.

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