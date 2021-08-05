Администрацию Сыктывкара заставили выделить сироте жилье

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Сыктывкаре прокуратура через суд защитила право 17-летней сироты на жилье. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, за сиротой сохранилось право пользования квартирой в Сыктывкаре. Однако находиться там девушка не может, поскольку там живет ее мать, лишенная родительских прав. Бабушка сироты обратилась в администрацию Сыктывкара с заявлением о включении внучки в список детей-сирот, которых нужно обеспечить жильем. Однако власти столицы Коми отказали. Это было связано с тем, что у женщины не было решения суда о принудительном обмене жилья и установлении факта невозможности проживания в квартире. Бабушка вернулась в администрацию с необходимыми документами, однако ей снова отказали.

Прокуратура обратилась в Сыктывкарский городской суд. В итоге администрацию Сыктывкара обязали включить девушку в список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Администрация Ухты хотела оставить 15-летнего сироту без жилья