В Коми управляющий продал долг в 13 миллионов за 200 тысяч рублей

Фото: Григорий НИКИТЕНКО

Конкурсного управляющего ОАО «Княжпогостское жилищное коммунальное хозяйство» обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В 2014-2018 годах, решив заработать, фигурант продал дебиторскую задолженность предприятия-банкрота в размере 13 миллионов рублей аффилированной компании ООО «Мечник». Она заплатила за это 200 тысяч рублей. Такая ситуация привела к невозможности в полностью погасить долги. Уголовное дело направили в Княжпогостский районный суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Председатель сыктывкарского ТСЖ за злоупотребления отправится в колонию