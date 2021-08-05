Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия5 августа 2021 16:22

В Коми управляющий продал долг в 13 миллионов за 200 тысяч рублей

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Григорий НИКИТЕНКО

Фото: Григорий НИКИТЕНКО

Конкурсного управляющего ОАО «Княжпогостское жилищное коммунальное хозяйство» обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В 2014-2018 годах, решив заработать, фигурант продал дебиторскую задолженность предприятия-банкрота в размере 13 миллионов рублей аффилированной компании ООО «Мечник». Она заплатила за это 200 тысяч рублей. Такая ситуация привела к невозможности в полностью погасить долги. Уголовное дело направили в Княжпогостский районный суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Председатель сыктывкарского ТСЖ за злоупотребления отправится в колонию