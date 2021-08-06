В Сыктывкаре под колеса машины попал перебегавший дорогу ребенок

Фото: ГИБДД.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера, 5 августа вечером, около 17:30. В аварии пострадал школьник.

Молодой человек 2000 года рождения был трезв, когда управлял автомобилем Шевроле Лачетти. Парень двигался на авто по улице Юхнина со стороны улице Орджоникидзе в направлении улицы Оплеснина.

- Напротив дома 22 по улице Юхнина автомобилист наехал на юного пешехода, мальчик перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода, - сообщают в республиканском ГИБДД.

В ДТП пострадал ребенок - мальчик 2012 года рождения. Врачи поставили диагноз: черепно-мозговая травма, сотрясения головного мозга, перелом левого бедра.

Несовершеннолетнего отправили в Республиканскую детскую клиническую больницу.

КСТАТИ

За нарушения ПДД водитель Шевроле Лачетти, стаж которого числится с 2018 года, привлекался 17 раз к административной ответственности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре изменятся маршруты девяти автобусов