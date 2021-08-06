В Сыктывкаре столкнулись три авто: пострадал мужчина

Фото: Сергей ГАПОН

В четверг, 5 августа, в Сыктывкаре столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадал молодой человек 1998 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 11:30. Renault Sandero ехал по Октябрьскому проспекту. Напротив дома 21/1 по улице Петрозаводская иномарка врезалась в ВАЗ-21102. Это столкновение произошло из-за несоблюдения дистанции. После этого «Лада» врезалась в Volkswagen Polo, который ехал впереди.

В результате ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля. У него диагностировали подвывих шейного отдела позвоночника. Госпитализация молодому человеку не потребовалась.

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