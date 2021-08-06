Житель Воркуты дважды украл деньги у пенсионера

Фото: архив КП.

В Воркуте полиция задержала вора, который дважды украл имущество у местного пенсионера, сообщает МВД по Коми.

Ранее судимый житель Воркуты 1973 года рождения во время застолья дважды украл деньги и вещи своего собутыльника. Воришка пришел в гости к своему знакомому пенсионеру. После встречи мужчина прихватил сначала 4 300 рублей. Этого ему показалось мало, он вернулся, чтобы еще взять денег, но заодно украл набор инструментов.

– Общий ущерб, причиненный потерпевшему, составил 8600 рублей, – говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемый в содеянном признался: деньги он потратил на алкоголь и еду, а инструменты продал на улице неизвестному прохожему. Возбуждено уголовное дело.

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