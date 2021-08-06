В Коми управляющую компанию заставили избавиться от тараканов

Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Госжилинспекция обязала управляющую компанию провести дезинсекцию одного из домов Ухты от насекомых. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Госжилинспекцию обратился ухтинец. Он пожаловался на то, что в его доме имеются тараканы. Инспекция обязала управляющую компанию провести дезинфекцию в местах общего пользования. В итоге эта работа была проведена.

В Госжилинспекции пояснили, что УК должна регулярно проводить дезинфекцию и дезинсекцию мест общего пользования. Если компания не занимается этим, нужно обращаться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании. Сотрудники должны осмотреть места общего пользования в доме и составить акт. Если насекомые обнаружатся, УК должна провести дезинсекцию. Если компания не отреагировала заявку, можно обратиться в Госжилинспекцию по месту жительства.

– По обращению будет проведена проверка и приняты меры административного воздействия, – отметили в ведомстве.

Если же насекомые завелись в квартире, с ними должен бороться собственник.

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